Ucraina, Macron minaccia Mosca: invio di truppe se sfonda il fronte

Le autorità ucraine hanno esortato i cittadini di Kiev a evitare di andare in chiesa per la Pasqua ortodossa, il 5 maggio, e di seguire le celebrazioni online per timore di attacchi missilistici russi. Le misure di sicurezza in tale occasione verranno intensificate, ha riferito il quotidiano Kyiv Independent, citando Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della capitale. "Non dimenticate che il Paese è in guerra. Anche in giorni di festa, possiamo aspettarci azioni malvagie da parte dell'aggressore: la minaccia di attacchi missilistici non è stata revocata", ha fatto sapere su Telegram.