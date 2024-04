Ucraina, missili russi su Odessa: brucia castello "Harry Potter" VIDEO

In fiamme il “castello di Harry Potter”. I media ucraini hanno riferito che i frammenti di un missile russo hanno colpito a Odessa il Castello di Kivalov, caratteristico edificio gotico, conosciuto per la somiglianza con quello del celebre film. Almeno 5 morti e decine di feriti, tra cui Serhiy Kivalov, ex deputato ucraino filorusso e proprietario del castello. L'edificio è conosciuto anche come il "castello di Harry Potter", per la sua somiglianza a quello del celebre film.