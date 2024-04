Ucraina, bombe russe su 10 villaggi nella regione di Sumy. LIVE

Un ex soldato tedesco sarà processato oggi con l'accusa di spionaggio a favore della Russia, mentre Berlino deve affrontare un'ondata di casi di spionaggio legati a Mosca nel contesto della guerra in Ucraina. Il sospettato, identificato solo come Thomas H. in conformità con le leggi tedesche sulla privacy, è stato arrestato nell'agosto dello scorso anno nella città occidentale di Coblenza. E' accusato di avere trasmesso ai servizi segreti russi informazioni ottenute mentre lavorava nell'unità di approvvigionamento dell'esercito tedesco, a Bundeswehr. Dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia all'inizio del 2022, la Germania - il secondo maggiore fornitore di aiuti militari a Kiev - ha assistito a un aumento dei presunti casi di spionaggio legati a Mosca. Thomas H. era stato un soldato di carriera, lavorava presso il dipartimento di attrezzature, tecnologia informatica e supporto in servizio dell'esercito.