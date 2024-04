Ucraina, donna 98 anni fa 10 chilometri a piedi per lasciare Donbass

Una donna ucraina di 98 anni ha detto di aver camminato per 10 chilometri sotto i bombardamenti, sostenendosi con bastoni e dormendo per terra, lasciando Ocheretyne a Donetsk, ora occupata dalla Russia, e cercando di raggiungere le zone controllate da Kiev. In un video pubblicato lunedì dalla polizia ucraina sui social media, la donna, identificata come Lidia Stepanivna, ha detto di aver camminato senza cibo né acqua e di essere caduta più volte, ma di essere andata avanti grazie al suo "carattere".

"Non mi è rimasto niente"

"Sono sopravvissuta a quella guerra (la seconda guerra mondiale) e sto sopravvivendo a questa guerra", ha detto Stepanivna nel video che la mostra seduta su un letto in un rifugio, vestita con un cappotto oversize e una sciarpa in testa, con un bastone di legno ancora in mano. "Non mi è rimasto niente. Ma ho lasciato la mia Ucraina a piedi." (LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA UCRAINA-RUSSIA).