Il gruppo di miliziani fa sapere che sta studiando "con spirito positivo la proposta di cessate il fuoco", ma lo Stato ebraico non intende rinunciare all'operazione militare a Rafah. Intanto negli Usa arrivano a 2.000 gli arresti nei nei campus americani per le manifestazioni pro-Gaza. Biden: "Tuteliamo le proteste pacifiche, non quelle violente. L'antisemitismo non ha posto nelle università”.In Europa, la direzione di Sciences Po ha annunciato la chiusura della sua sede principale a Parigi a causa di una nuova occ