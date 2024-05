A due giorni dello sgombero con la forza della Columbia, la polizia torna a fare irruzione nei campus: forze dell'ordine in assetto anti-sommossa hanno sgomberato una tendopoli a Ucla e arrestato oltre 130 persone. Un agente ha sparato, ma nessuno è stato ferito. Arrivano a 2.000 gli arresti nei nei campus per le proteste pro-Gaza. E la protesta incendia anche gli atenei europei

"Non siamo una nazione autoritaria in cui mettiamo a tacere le persone o reprimiamo il dissenso, ma non siamo nemmeno un paese senza legge. Siamo una società civile e

l'ordine deve prevalere". In una dichiarazione televisiva dalla Casa Bianca, il presidente Usa Joe Biden, è intervenuto sulle proteste in corso in decine di università americane contro la

guerra a Gaza, che hanno portato a interventi di sgombero da parte della polizia, come è successo alla Ucla di Los Angeles e prima alla Columbia di New York. Biden ha parlato poche ore dopo che centinaia di poliziotti erano intervenuti per sgombrare con la forza la tendopoli nel campus dell'Ucla, abbattendo le barriere e arrestando oltre 200 manifestanti.

Per settimane le autorità dei campus da New York alla California hanno cercato di fermare le proteste arrivando a più di 2.000 arresti in quindici giorni.

Un colpo di pistola alla Columbia: nessun ferito

Un agente della polizia di New York, è stato reso noto, ha sparato durante lo sgombramento dell'accampamento dei manifestanti pro-Gaza alla Columbia University. Secondo quanto riferito dalle autorità, il poliziotto ha fatto fuoco all'interno di Hamilton Hall. Nessun è rimasto ferito perché in quel momento nelle vicinanze c'erano altri agenti e non studenti.