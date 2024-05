Proteste nelle università Usa, polizia sgombera il campus della Ucla

Proiettili e arresti anche in Arizona e Texas

Le proteste pro-Gaza non si placano neanche nel resto degli atenei americani. La polizia dell'Arizona ieri pomeriggio ha sparato proiettili di gomma e al peperoncino contro manifestanti alla University of Arizona. Le forze dell'ordine hanno fatto un "uso minimo" di proiettili e hanno indossato attrezzature tattiche di sicurezza "per disperdere la folla, non avevano altra scelta se non quella di adottare misure significative" di fronte alle "azioni pericolose" di centinaia manifestanti, ha detto il presidente dell'università Robert Robbins in un comunicato. Inoltre almeno 19 persone sono state arrestateall'Università del Texas, a Dallas, dopo che le forze dell'ordine hanno sgombrato un accampamento di manifestanti filo-palestinesi.