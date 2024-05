Media Svezia: bandiere della Palestina vietate all'Eurovision

Le bandiere palestinesi non potranno entrare nella Malmo Arena dove tra meno di una settimana si svolgeranno le semi-finali e la finalissima dell'Eurovision song contest. L'Unione europea di radiodiffusione (Ebu), che organizza la manifestazione, ha specificato che qualsiasi oggetto che "possa disturbare il successo dell'evento" non sarà permesso, riferisce il quotidiano svedese Goteborgs Posten. Saranno ammesse solo le bandiere dei Paesi partecipanti all'evento, dunque anche quella d'Israele. Durante la settimana dell'Eurovision sono previste proteste a Malmo contro la guerra (GUERRA IN MEDIORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).