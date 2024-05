Guerra Medioriente, Casa Bianca: ancora no risposta da Hamas su tregua

"Nessuna risposta è arrivata ancora da Hamas" sulla proposta di accordo per la tregua a Gaza, afferma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Yahya Sinwar- leader di Hamas a Gaza - considera la proposta di intesa per una tregua come 'una trappola', riferisce la tv israeliana Channel 12. Secondo Sinwar, "la proposta sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie".

Proseguono intanto le proteste nelle università statunitensi: la Polizia ha arrestato 19 persone all'Università del Texas e almeno 15 persone sono rimaste ferite in scontri all'Università della California.





