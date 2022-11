10/10 ©IPA/Fotogramma

L’ABITO E GLI ACCESSORI DI CAMILLA – Una prima volta anche quella di Camilla, per la prima volta in veste pubblica come regina consorte. Per lei abito blu e tiara di zaffiri e diamanti, nota anche come Modern Sapphire Tiara, abbinata al George VI Sapphire Set e al Modern Sapphire Bracelet. La collana fa parte di una parure, contenente anche orecchini, un anello e una brooch, acquistata da Re Giorgio VI nel 1947 da Carrington & Co come regalo di nozze per la figlia, la futura regina Elisabetta

