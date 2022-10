The Crown 6, la prima foto della principessa Diana con William e Harry

Gli scatti dal set di Maiorca sono un'anticipazione di quanto sarà mostrato nella sesta stagione dello show che racconterà gli eventi accaduti tra la seconda metà degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila Condividi

In attesa del rilascio delle nuove puntate di The Crown stagione 5, disponibili su Netflix dal 5 novembre - e visibili anche via Sky Q e Now tramite la app Smart Stick - cresce l'attesa per ciò che accadrà ancora dopo, un meccanismo che è noto agli appassionati dello show che, naturalmente, già conoscono lo sviluppo delle vicende della Corona inglese. Al centro dell'attenzione dei curiosi, il personaggio della principessa Diana, interpretato da ora in avanti da Elizabeth Debiki, attrice che è sempre più simile all'originale, come mostra il primo scatto dal set che la vede recitare insieme ai due giovani interpreti dei principi William e Harry.



Elizabeth Debiki sarà Diana anche nella prossima stagione approfondimento The Crown, le immagini di Elizabeth Debicki nei panni di Lady Diana Puntano a far girare la testa agli spettatori i realizzatori di The Crown che con Elizabeth Debiki faranno rivivere sul piccolo schermo l'amata Lady D, giunta, a questo punto del racconto, negli anni del suo splendore post-divorzio. Nella foto diffusa via social l'attrice australiana, vestita con un abito a tubino rosso, i capelli cortissimi e le scarpe basse (un look davvero rappresentativo dello stile di Diana negli anni Novanta) appare sorridente circondata dai principi William e Harry, entrambi molto giovani all'epoca. La foto con i tre attori è stata scattata a fine settembre a Maiorca, in Spagna, dove la produzione si è fermata per girare alcune scene della stagione sei dello show le cui riprese andranno avanti fino alla prossima estate per consentire una messa in onda del materiale verso la fine del 2023.

La morte di Lady D nella stagione 6 vedi anche Lady Diana, non solo il matrimonio “affollato”: le 10 frasi celebri Stando a quanto sta trapelando in queste ore dal set, la morte di Lady Diana sarà inclusa nella sesta ed ultima stagione della serie. Gli avvenimenti dei tumultuosi anni Novanta - come è noto - densi di scandali e rivelazioni, saranno distribuiti, dunque, tra la quinta stagione (a breve in tv) e la sesta, in fase di realizzazione.

Peter Morgan, creatore dello show, ha rivelato a Deadline che al pubblico sarà risparmiata lo schianto della macchina che trasportò Diana e Dodi Al-Fayed nel loro ultimo viaggio: gli spettatori vedranno l'auto uscire nella notte dal Ritz di Parigi e la scena sarà comunque carica di emozioni fortissime.