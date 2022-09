The Crown, le immagini di Elizabeth Debicki nei panni di Lady Diana

Elizabeth Debicki è stata avvistata a Palma di Maiorca , in Spagna, in un vestito rosso nei panni di Lady Diana sul set della nuova stagione di The Crown. A pochi giorni dal funerale della Regina Elisabetta II, la produzione Netflix ha ripreso a girare alcune scene della serie con l’attrice trasformata nella celebre Principessa del Galles insieme a Adrian Mole Rufus nei panni del giovane principe William. I due sono stati fotografati mentre chiacchierano a bordo di una barca sfoggiando una strabiliante somiglianza con i veri soggetti legati alla famiglia reale.

Debicki indossa un abito rosso senza maniche, occhiali da sole neri e ciabatte marrone chiaro per le scene nella soleggiata località spagnola. Gente del posto l’ha vista passeggiare tra graziose ville e scendere i gradini di pietra prima di dirigersi verso il motoscafo. La star era circondata dai membri della troupe mentre la produzione andava avanti dopo una breve pausa nelle riprese dei giorni precedenti. Nel frattempo Rufus ha sfoggiato una polo blu, pantaloni avorio e scarpe marroni per vestire i panni del giovane Principe di Galles. Anche un ragazzo più giovane con i capelli rossi , presumibilmente nel ruolo del principe Harry, è stato visto con la coppia sul set.

The Crow, le riprese riprendono dopo la morte della Regina

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

The Crown ha recentemente ripreso la produzione della sua sesta e ultima stagione a Barcellona dopo che le riprese sono state sospese per un solo giorno dopo la morte della regina Elisabetta II.

La serie aderisce a un programma di riprese rigoroso per garantire che i nuovi episodi vengano rilasciati da Netflix in tempo, dopo la pausa forzata di un giorno per la morte della Regina. È stato rivelato che le riprese sono state sospese per un giorno in segno di rispetto per il defunto monarca, scomparso l'8 settembre all'età di 96 anni al castello di Balmoral il giorno della morte e il giorno del funerale.

Verso il gran finale

Le ultime due stagioni di The Crown riguarderanno la famiglia reale dagli anni '90 al 2003. La troupe riprenderà la storia da dove si era interrotta nella quarta stagione. La rottura della relazione tra Carlo e Diana sarà una parte centrale dei nuovi episodi. La quarta serie di The Crown, trasmessa in streaming a novembre dello scorso anno, raccontava la storia della prima storia d'amore tra Carlo e Diana. Ci sarà anche la morte e il funerale di Diana di fine anni ’90 e molto di cui parlare.