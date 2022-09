The Crown torna nella Top 10 di Netflix

Nell’ultima settimana la serie The Crown si è piazzata al settimo posto tra le serie tv Netflix per ore di visualizzazione. La scomparsa della Regina Elisabetta II, infatti, sembra aver riacceso l’interesse per l’opera di Peter Morgan che a novembre sbarcherà con la quinta stagione Condividi

Potrebbe sembrare quasi irrispettoso dirlo, però la morte della Regina Elisabetta II ha avuto un effetto positivo su Netflix. Infatti, la triste notizia sembra aver riacceso improvvisamente l'interesse degli utenti per The Crown. La serie tv, giunta alla quinta stagione che sarà disponibile dal prossimo novembre, è tornata nella Top 10 di quelle più viste su Netflix. Gli spettatori, quasi veicolati dalla scomparsa della storica sovrana, si sono sintonizzati sulla piattaforma (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e hanno rivisto in massa le precedenti stagioni di The Crown.

Il cast di The Crown approfondimento The Crown, a lavoro su un prequel della serie Questa settimana The Crown si è piazzata al settimo posto per quanto concerne le serie tv più viste su Netflix, per un totale di 17,57 milioni di ore di visualizzazione. Un risultato clamoroso calcolando che la prima stagione è andata in onda ormai sei anni fa nel 2016. Al primo posto, invece, c’è la quinta stagione di Cobra Kai con ben 107 milioni di ore di visualizzazioni, seguita da Devil con 70,8 milioni e The Imperfects a completare il podio con 24 milioni. La serie tv esplora la vita della Regina Elisabetta a partire dal 1947, sei anni prima della sua incoronazione ufficiale datata 2 giugno 1953. Coprendo un periodo così vasto, nel corso delle stagioni sono cambiati gli interpreti. Per esempio, Claire Foy ha impersonato la Regina per le prime due stagioni, stesso arco temporale dove Matt Smith ha interpretato il Re Filippo e di Vanessa Kirby che ha prestato il volto alla Principessa Margaret. A partire dalla terza stagione, invece, Olivia Colman è stata scritturata per il ruolo della protagonista che nella quinta sarà di Imelda Staunton. Re Filippo è stato interpretato da Tobias Menzes nella terza e quarta stagione, con Jonathan Pryce che si appresta a sostituirlo nel corso della quinta. Infine, Helena Bonham Carter ha preso il posto di Vanessa Kirby nella parte della Principessa Margaret.

The Crown 6 in dubbio GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv La morte della Regina Elisabetta II rischia comunque di avere delle ripercussioni per quanto concerne il prosieguo della serie tv. Se per la quinta stagione, che sarà incentrata negli anni ‘90 sino alla tragica scomparsa di Lady Diana del 31 agosto 1997 a Parigi, non ci sono dubbi e a novembre sbarcherà su Netflix, lo stesso non si può dire per la sesta. Secondo fonti vicine a Peter Morgan, ideatore di The Crown, le riprese della sesta stagione potrebbero interrompersi proprio per la morte della Regina Elisabetta II. Netflix, tuttavia, non ha ancora rilasciato comunicati ufficialmente ma i dubbi restano. La sesta stagione dovrebbe esplorare le conseguenze della morte di Lady Diana sui figli William ed Henry, interpretati rispettivamente da Ed McVey e Rufus Kampa.