The Crown, a lavoro su un prequel della serie

Stando a quanto ripreso da Deadline, dopo la notizia riportata dal Daily Mail, Netflix e Left Bank avrebbero avviato una discussione in merito alla realizzazione di un potenziale prequel della serie The Crown Condividi

Deadline ha rilanciato la notizia riportata in prima battuta dal magazine Daily Mail secondo cui Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e Left Bank starebbero riflettendo sulla possibilità di realizzare un prequel della celebre produzione The Crown.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato che la piattaforma di streaming e Left Bank avrebbero avviato una discussione in merito alla realizzazione di un potenziale prequel della serie.

I nuovi episodi della produzione faranno il loro arrivo quest'anno per poi poi lasciare spazio alla sesta e ultima stagione che saluterà definitivamente il pubblico. Stando sempre a quanto riportato da Deadline, le conversazioni sul prequel sarebbero ancora a un livello primordiale, non ci sarebbe infatti alcuno sviluppo in corso.

Nessuna notizia per quanto riguarda la sinossi e l'eventuale arco temporale coperto. Netflix non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere eventuali aggiornamenti.

The Crown è sicuramente tra le produzioni più amate degli ultimi anni, il suo budget di realizzazione si attesterebbe sui 130.000.000 di dollari.