Charlotte Casiraghi debutta come cantante alla sfilata di Chanel

Charlotte Casiraghi versione cantante

Charlotte Casiraghi nuova brand ambassador di Chanel dal 2021

Da diversi mesi Charlotte Casiraghi è diventata ambassador di Chanel. Per questo motivo, in occasione della sfilata Cruise 2021-22, la secondogenita di Carolina di Monaco ha deciso di rivelare il suo talento nascosto, quello da cantante. Lo show del brand è stato allestito nelle cave di calcare di Les Baux-de-Provence: Charlotte ha duettato con Vanessa Paradise, volto storico di Chanel, e con il musicista electro-pop Sébastien Tellier, sulle note di "Roche". Charlotte si è fatta notare non solo grazie alla sua esibizione ma allo stile sempre impeccabile: jeans mom fit e il blazer nero con paillettes della collezione Primavera Estate 2021 di Chanel.

Charlotte Casiraghi per Chanel

Ad aprile Charlotte, ambassador di Chanel, ha partecipato a una tavola rotonda dedicata al ruolo della donna nella società. Si tratta di un circolo lettura chic voluto proprio dalla 34enne, in cui si trattano temi importanti, tutti virati al femminile. "Sono nata con Chanel. L'ho sempre indossato e lo indossava mia madre prima di me, e quando mi aspettava" aveva dichiarato Charlotte parlando della sua collaborazione con il brand. Del resto Charlotte Casiraghi negli anni ha posato diverse volte per la maison. Era stata fotografata per il libro “The Little Black Jacket: Chanel's Classic Revisited” di Karl Lagerfeld e Carine Roitfeld nel 2012. “Non sono soltanto la musa di Chanel, sono la portavoce” aveva dichiarato ancora la secondogenita di Carolina, che sulla collezione aveva rivelato: "Rappresenta il guardaroba femminile ideale, ci sono outfit per ogni occasione: per la spiaggia, per passeggiare, per andare a divertirsi. Virginie ha saputo catturare l'estetica di una donna in movimento ed è stato così piacevole indossare le sue creazioni per questo shooting". “Confermando una lunga relazione basata sulla fiducia e sull'amicizia – aveva invece dichiarato Chanel in una nota ufficiale - iniziata con Karl Lagerfeld e proseguita oggi con Virginie Viard, Charlotte Casiraghi diventerà ambasciatrice e portavoce della Maison dal primo gennaio 2021. Incarnerà la campagna per la Primavera-Estate 2021 Ready-to-Wear collection e svelerà, insieme alla Maison Chanel e Virginie Viard, 'Les Rendez-vous littéraires rue Cambon', un progetto che perpetua l'amore incondizionato per la letteratura di Gabrielle Chanel e Karl Lagerfeld”.