Charlotte Casiraghi nuova brand ambassador di Chanel dal 2021

“Confermando una lunga relazione basata sulla fiducia e sull'amicizia – si legge sul profilo Instagram di Chanel - iniziata con Karl Lagerfeld e proseguita oggi con Virginie Viard - Charlotte Casiraghi diventerà ambasciatrice e portavoce della Maison dal primo gennaio 2021. Incarnerà la campagna per la Primavera-Estate 2021 Ready-to-Wear collection e svelerà, insieme alla Maison Chanel e Virginie Viard, 'Les Rendez-vous littéraires rue Cambon', un progetto che perpetua l'amore incondizionato per la letteratura di Gabrielle Chanel e Karl Lagerfeld”. La scelta di Charlotte, in questo senso, non è casuale: la giovane Casiraghi è laureata in filosofia ed è presidentessa dell'associazione Rencontres philosophiques de Monaco, da lei fondata nel 2015 con lo scopo di promuovere la filosofia attraverso dibattiti tematici mensili.

Il progetto “Les Rendez-vous littéraires rue Cambon” è composto da una serie di incontri che prenderanno il via il 26 gennaio 2021. Verranno coinvolti artisti e personalità vicine alla maison, per approfondire l'amore di Coco Chanel per la lettura. Per tutto il 2021, questi incontri tematici saranno trasmessi sul sito web e sui social network di Chanel. Infine Charlotte sarà la protagonista della campagna primavera-estate 2021 realizzata a Monaco da Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin.

Le parole di Charlotte Casiraghi

Nella video-intervista pubblicata da Chanel sul profilo Instagram, Charlotte parla della nuova collezione. "Rappresenta il guardaroba femminile ideale, ci sono outfit per ogni occasione: per la spiaggia, per passeggiare, per andare a divertirsi. Virginie ha saputo catturare l'estetica di una donna in movimento ed è stato così piacevole indossare le sue creazioni per questo shooting". Insomma, il rapporto tra la 34enne e Chanel continua: del resto Charlotte nel 2012 è già stata fotografata per il libro “The Little Black Jacket: Chanel's Classic Revisited” di Karl Lagerfeld e Carine Roitfeld. Negli anni ha presenziato a diversi fashion show Chanel e ha spesso indossato le creazioni della maison: lo ha fatto anche il giorno del suo matrimonio con Dimitri Rassam, scegliendo un capo di Haute Couture.