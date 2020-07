David e Victoria Beckham in Puglia: hanno affittato una villa lussuosa

Tra i VIP ad aver scelto l’Italia per l’estate 2020 (FOTO) vi sono, per il secondo anno consecutivo, David e Victoria Beckham. Insieme ai quattro figli, alla fidanzata di Romeo e alla futura moglie di Brooklyn (FOTO), l’ex calciatore e l’ex Spice Girl si sono regalati una vacanza in Salento. E sono tornati a Savelletri di Fasano, in quel Borgo Egnazia di cui si sono innamorati. Letteralmente.

Le vacanze in Puglia di David e Victoria Beckham

A Borgo Egnazia, gioiello di Savelletri di Fasano, David e Victoria Beckham sono già stati nel 2019. Ora eccoli tornare, come riportato da Novella 2000. Che, oltre a parlare di cifre (3.500 € a notte, secondo le indiscrezioni), parla anche… dell’educazione! Pare infatti che, i figli della coppia, siano un po’ indisciplinati e non conoscano il galateo, soprattutto a tavola. Tra gite in bicicletta e partite a calcio, anche in compagnia degli altri ospiti della masseria, le vacanze dei Beckham sono in puro stile italiano: pranzi a base di prodotti tipici, passeggiate tra i borghi e la campagna. E persino (si dice) visite ai palazzi storici, in cerca di una possibile location per le nozze di Brooklyn e di Nicola Peltz.