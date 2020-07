Justin Timberlake e Jessica Biel, nasce il secondo figlio (a sorpresa)

L’attrice Jessica Biel e il cantante e attore Justin Timberlake diventano - a sorpresa - genitori per la seconda volta. Lo rivela in esclusiva il Daily Mail , dopo una gravidanza tenuta top secret dall’attrice che da qualche tempo non mostrava sue foto a corpo intero.

Ora sono in quattro

Lei 38 anni, lui 39, la coppia ha già un figlio di cinque anni, che si chiama Silas Randall. Ora sembra che la famiglia si trovi a Big Sky, nel Montana, dove ha trascorso gli ultimi mesi durante la pandemia da coronavirus (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Jessica Biel aveva pubblicato alcune foto, ma mai del suo corpo per intero. Anche la madre dell’attrice, Kimberly Conroe Biel, 65 anni, ha trascorso gran parte della scorsa settimana con sua figlia e il nuovo arrivato.

Sposati dal 2012

Biel e Timberlake hanno iniziato a frequentarsi nel 2007 e si sono sposati nel 2012. La nascita del nuovo figlio della coppia arriva otto mesi dopo che Timberlake è stato fotografato in canoa con Alisha Wainwright, coprotagonista nel film Palmer, durante una serata fuori a New Orleans, in Louisiana. Ma l’attore aveva chiarito che non era successo nulla tra i due e si era scusato pubblicamente con Biel, che pare l’abbia perdonato.