MTV Video Music Awards, annunciati nuovi performer dello show

Si avvicina uno degli eventi più attesi dell’anno, stiamo ovviamente parlando degli MTV Video Music Awards che sono pronti per portare una ventata di musica, spettacolo e grandi esibizioni al pubblico di tutto il mondo.

MTV Video Music Awards: svelati i nuovi nomi dello show

Pochi giorni fa la produzione dello show ha annunciato l’attrice che avrà il compito di accompagnare gli spettatori nel corso della serata, ovvero la talentuosa Keke Palmer (FOTO), una delle stelle in maggior ascesa nel mondo dorato di Hollywood e reduce dal grande successo della pellicola Le ragazze di Wall Street - Business Is Business, in grado di incassare più di centocinquanta milioni di dollari al botteghino internazionale.

Parallelamente, l’organizzazione ha svelato i nomi dei primi performer che avranno l’onere e l’onore di salire sul palco della manifestazione che negli anni ha ospitato alcuni degli artisti di maggior successo nella storia delle sette note, ovvero J Balvin, BTS e Doja Cat.

Ora, gli account social della manifestazione hanno annunciato altri quattro nomi che allieteranno la serata con esibizioni che si preannunciano davvero spettacolari, ovvero The Weeknd, Maluma, Roddy Rich e la band CNCO, celebre anche per la collaborazione con le Little Mix (FOTO) sulle note di Reggaetón Lento (Remix).