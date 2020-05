Coronavirus, Matt Damon rivela: contagiata mia figlia Alexia

Matt Damon, classe 1970, ha parlato della positività della figlia al COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L’attore statunitense si è raccontato ai microfoni di una radio irlandese, come riportato anche da UsaToday.

Matt Damon si racconta a una radio irlandese

Alexia, figlia di Luciana Barroso, moglie di Matt Damon, è risultata positiva al Coronavirus. La notizia è stata lanciata direttamente dall’attore quarantanovenne, al momento fermo in Irlanda poiché bloccato dalla pandemia nel corso delle riprese per la nuova pellicola The Last Duel di Ridley Scott.

Matt Damon ha dichiarato: “Lei vive a New York e ha contratto il Coronavirus all’inizio della diffusione insieme alle sue coinquiline, ma è andato tutto per il verso giusto”. In seguito l’attore ha aggiunto: “Ci riuniremo con lei ala fine del mese, ma stanno tutti bene, ovviamente anche mia mamma e la mamma di Lucy - è davvero spaventoso per quella generazione”.

Matt Damon: la vita privata

Dal 2005 l’attore è felicemente sposato con Luciana Barroso formando una delle coppie più amate e glam dello showbiz internazionale.

I due attori si conoscono nel 2003 sul set di Fratelli per la pelle, il 9 dicembre del 2005 arriva il matrimonio; nel giugno 2006 la coppia dà il benvenuto a Isabella, a cui segue Gia nell’agosto 2008 e Stella nell’ottobre 2010.

Matt Damon: il successo

Matt Damon (qui le foto più belle di ieri e di oggi) è una delle star più brillanti del mondo dorato di Hollywood. La sua carriera inizia alla fine degli anni ’80 ma la vera e propria affermazione mediatica arriva intorno alla metà del decennio successivo quando l’attore prende parte a pellicole che conquistano grandi consensi da parte del pubblico e della critica, tra queste Will Hunting - Genio ribelle, Salvate il soldato Ryan e Il talento di Mr. Ripley.

Negli anni successivi l’attore inanella un successo dietro l’altro prendendo parte a film che segnano la storia della settima arte, tra loro la saga Bourne che incassa complessivamente più di un miliardo e mezzo di dollari al botteghino.