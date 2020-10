Moon Knight, Oscar Isaac nella serie Marvel

Da “Star Wars” a “Moon Knight”, un nuovo progetto Disney per Oscar Isaac, già presente in “X-Men Apocalypse”, seppur irriconoscibile

Stando a quanto evidenziato da “TheWrap”, Oscar Isaac sarebbe in trattative per la parte nello show di Jeremy Slater, che entrerà a far pare del catalogo di Disney +. Si tratta del terzo progetto supereroistico cui l’attore prenderà parte, nel caso in cui la trattativa dovesse andare a buon fine. Ha infatti interpretato il villain in “X-Men: Apocalypse”, apparendo inoltre in piccoli camei in “Spider-Man: Un nuovo universo” e “Spider-Man 2099”.

Il protagonista della serie a fumetti “Moon Knight” è Marc Spector . Questi è il figlio di un rabbino fuggito dalla Cecoslovacchia nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Suo padre ha trovato riparo negli Stati Uniti e lui è cresciuto a Chicago. Arruolatosi nei Marines, è in seguito divenuto un agente della CIA, per poi ritrovarsi a vestire i panni del mercenario.

La carriera di Oscar Isaac

Oscar Isaac è un attore guatemalteco, naturalizzato statunitense, classe 1979. La sua carriera ha inizio nel 2002, anno nel quale fa il proprio esordio al cinema, che è di fatto il suo ambiente da sempre. Svariati i ruoli che hanno attirato l’attenzione del pubblico, a partire da “Che – L’argentino”, di Steven Soderbergh.

Una pellicola cui segue “Nessuna verità” di Ridley Scott. Due anni dopo è al fianco di Russell Crowe in “Robin Hood”, ancora di Scott, per poi essere scelto da Zack Snyder per il suo visionario “Sucker Punch”. Inizia a farsi notare, al punto che Madonna lo vuole per la sua pellicola “W.E. – Edward e Wallis”, così come Nicolas Winding Refn in “Drive”, al fianco di Ryan Gosling.

In grado di interpretare al meglio ruoli di varia natura, ottiene una parte da protagonista per un progetto dei fratelli Coen, “A proposito di Davis”. Un film per il quale ottiene una nomination ai Golden Globe, ai quali si impone due anni dopo per “Show Me a Hero”, miniserie televisiva.

Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie a “Ex Machina” di Alex Garland, cui è seguita la trilogia di “Star Wars”. Una carriera in costante ascesa, che proseguirà con l’adattamento di “Dune” di Denis Villeneuve, al fianco di Timothee Chalamet, del quale interpreterà il padre, il duca Leto Atreides.