Halloween Kills, Michael Myers è tornato: il teaser trailer

Direttamente dal BlumFest, l’evento virtuale della Blumhouse, è stato lanciato il nuovo teaser trailer di Halloween Kills, il sequel di Halloween, in arrivo nelle sale americane il 15 ottobre 2021. Il film, ricordiamo, è stato rimandato di un anno intero a causa della pandemia ( AGGIORNAMENTI ). Il produttore Jason Blum ha di recente parlato della possibilità che il film venga ulteriormente rimandato qualora la situazione dovesse tornare a farsi critica l’anno prossimo. Ricordiamo che i sequel di Halloween, l’horror diretto da David Gordon Green nato come secondo capitolo della saga inaugurata da John Carpenter negli anni ’70 saranno due: oltre a Halloween Kills arriverà nel 2022 anche Halloween Ends

Confermato il ritorno di Jamie Lee Curtis nel ruolo di Laurie Strode. Con lei anche il regista David Gordon Green, il co-sceneggiatore Danny McBride e lo stesso John Carpenter, il creatore della saga che parteciperà nuovamente come produttore e scriverà la musiche. Nel cast troveremo anche alcuni volti noti della saga, come Anthony Michael Hall, Kyle Richards e Robert Longstreet, e Nancy Stephens, meglio conosciuta come l’infermiera Marion Chambers