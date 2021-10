Halloween, i costumi di coppia delle star a cui ispirarsi. FOTO

1/16

Per Halloween, si sa, i vip si sbizzarriscono e danno il meglio di loro quando sono in coppia: così per l’edizione del 2021, tutti possono prendere ispirazione dagli outfit sfoggiati negli anni scorsi. Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri, ma anche Jessica Biel con Justin Timberlake e tanti altri: ecco i migliori

Halloween, il trucco diventa 3D