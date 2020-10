Sky Cinema Halloween, si accende un canale da paura

Da sabato 24 a sabato 31 ottobre, oltre 70 titoli, tra horror, film per la famiglia e parodie. Inotre tre prime tv da non perdere: "La famiglia Addams", "Sono solo fantasmi" e "Il Colore venuto dallo spazio"

approfondimento I 35 film più spaventosi mai realizzati Come ogni anno, è tempo di dolcetto o scherzetto, ma anche di qualche brivido di terrore. E in occasione della notte più spaventosa dell’anno, da sabato 24 a sabato 31 ottobre torna ad accendersi Sky Cinema Halloween: oltre 70 titoli “da paura” che spaziano tra vari generi, dai film per tutta la famiglia e le divertentissime parodie, fino agli horror più spaventosi. I film saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. La collezione comprende ben tre prime visioni sul canale, tutte da non perdere: La Famiglia Addams, Sono solo fantasmi e Il colore venuto dallo spazio. noltre, sul canale Premium Cinema 1 (canale 313 di Sky satellite e internet, canale 463 del digitale terrestre), venerdì 30 ottobre alle 21.15 la prima tv di “It – Capitolo Due”, il sequel del film del 2017 “It” e basato anch’esso sul romanzo di Stephen King.

La Famiglia Addams approfondimento 10 cose da sapere sulla famiglia Addams In sabato 24 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Halloween la nuova versione animata dedicata alla famiglia più dark del piccolo e grande schermo, con alcuni doppiatori italiani d’eccezione, come Pino Insegno, Virginia Raffaele, Raoul Bova e Loredana Bertè. Per la realizzazione del film d’animazione La famiglia Addams si è scelto un particolare stile visivo, richiamando le storiche vignette di Charles Addams, padre dei personaggi tanto amati dal pubblico. Una dimensione grafica che rende unico il prodotto finale, tra linguaggio moderno ed estetica relativa a vignette di circa 80 anni fa.

THE ADDAMS FAMILY

Sono solo fantasmi approfondimento “Sono solo fantasmi”, il cast del film Luned' 26 ottobe alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Halloween. Un commedia dai toni soprannaturali interpretata e firmata da Christian De Sica, con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi. Questa la trama del film Thomas (Christian De Sica), ex mago in bolletta, e Carlo (Carlo Buccirosso), napoletano, sottomesso a moglie e suocero settentrionali, sono due fratellastri che si rincontrano dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, Ugo (Gian Marco Tognazzi), apparentemente un po’ tonto ma in realtà un piccolo genio. L’eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli ‘acchiappa fantasmi’. Proprio quando l’attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s’impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Inconsapevolmente i tre con la loro impresa hanno risvegliato il fantasma della Janara, una temibile strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l'aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.

II colore venuto dallo spazio approfondimento 'Lovecraft Country', il trailer della serie tv HBO in arrivo su Sky sabato 31 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Halloween Tratto dall'omonimo racconto di H.P Lovecraft, il film vede il ritorno alla regia di Richard Stanley, autore di cult del genere horror come "Hardware" e Demoniaca". Protagonista del film è la famiglia Gardner che si trasferisce ad Arkham, immaginaria cittadina del New England, con la speranza di vivere una vita più serena, lontano dalle città. Il padre (interpretato da Nicolas Cage) alleva alcapa, la madre lavora da remoto per una società finanziara. La figlia Lavinia adora la cultura Wikka, il figlio Jack è nel pieno dei turbamenti adolescenziali, mentre il piccolo Sam gioca con il cane . Ma quando un meteorite si schianta davanti alla loro abitazione, le cose cambieranno per sempre.

Halloween, tra film per la famiglia e parodie approfondimento Film parodia, i migliori da vedere Oltre alle prime visioni, su Sky Cinema Halloween anche tanti film da rivedere: tra quelli per tutta la famiglia ci sono “Casper”, la commedia fantastica con Christina Ricci e Bill Pullman; “Monster House”, il travolgente film d'animazione prodotto da Steven Spielberg e Robert Zemeckis ambientato proprio durante la notte di Halloween; “Stardust”, l’avventurosa fiaba fantasy con Michelle Pfeiffer, Charlie Cox e Robert De Niro; “Biancaneve e il cacciatore”, la rilettura della famosa fiaba con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron; e “Il mistero della casa del tempo”, l’intrigante fantasy di Eli Roth con Jack Black, Cate Blanchett e Kyle MacLachlan. Non mancano le parodie a tema, come i primi tre capitoli della saga “Scary Movie”, “Horror Movie”, l’immortale “Frankenstein Junior” e l’esilarante fantaparodia “La fine del mondo” con Simon Pegg, Nick Frost e Martin Freeman.