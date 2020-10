'Lovecraft Country', il trailer della serie tv HBO in arrivo su Sky

Sabato 31 ottobre su Sky Atlantic debutterà 'LOVECRAFT COUNTRY - LA TERRA DEI DEMONI', la serie tv HBO tratta dall’omonimo romanzo di Matt Ruff, edito in Italia dal 27 ottobre da Piemme, un epico viaggio fra gli orrori dell’America razzista degli Anni ’50 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

Un epico e spaventoso viaggio fra fantascienza e horror, nei misteri più oscuri nascosti nel cuore dell’America degli anni Cinquanta, prenderà il via su Sky e NOW TV il 31 ottobre , quando farà il suo debutto LOVECRAFT COUNTRY – LA TERRA DEI DEMONI , di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale . Tratta dall’omonimo romanzo di Matt Ruff, edito in Italia dal 27 ottobre da Piemme, la serie HBO racconta del veterano della guerra di Corea Atticus “Tic” Freeman (interpretato da Jonathan Majors , Da 5 Bloods), arrivato a Chicago dalla Florida per cercare il padre scomparso.

Lovecraft Country, di cosa parla la serie tv

approfondimento

Lovecraft Country, la serie tv in arrivo su Sky il 31 ottobre. FOTO

Insieme allo zio George (Courtney B. Vance) e all’amica d’infanzia Letitia “Leti” Dandrige (Jurnee Smollett), Tic intraprenderà uno spaventoso e adrenalinico viaggio on the road attraverso l’America razzista delle leggi di Jim Crow, viaggio durante il quale i protagonisti scopriranno orrori ancora più terrificanti dei mostri che sembrano provenire direttamente dalle pagine dei racconti di H.P. Lovecraft in cui si imbatteranno.

LOVECRAFT COUNTRY – LA TERRA DEI DEMONI è un horror drama creato da Misha Green (nel team di scrittura di Heroes e Sons of Anarchy), anche produttrice esecutiva della serie insieme a J.J. Abrams (co-creatore di Lost e Fringe e regista di numerosi film di successo) e Jordan Peele (regista di Noi e Scappa - Get Out e produttore di BlacKkKlansman e The Twilight Zone).