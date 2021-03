Spencer, la trasformazione di Kristen Stewart in Lady Diana: FOTO

Queste non sono le prime foto del set a disposizione dei fan. Già il mese scorso era stata rilasciata una prima immagine ufficiale della Stewart in blazer rosso, che ha da subito diviso i seguaci e la critica sulla sua adattabilità al personaggio, tra chi la ritiene una grande attrice e perfettamente somigliante al personaggio e chi invece resta scettico e non pensa possa essere in grado di impersonificare uno dei personaggi reali più controversi del ‘900.

Ritratta durante le riprese a Dülmen in Germania, la Stewart è stata “paparazzata” dapprima alla finestra con un maglione bianco molto simile a quello della Spencer, poi in un blazer scozzese e minigonna quasi identici a quelli indossati dalla principessa nella sua visita reale a Portsmouth, nel novembre del 1989.

Spencer: le prime impressioni dal set

In una breve intervista dal set, la Stewart si rivela al settimo cielo. Aspettava un personaggio così particolare e complesso da molto tempo.

Svela poi alcuni retroscena sul film in arrivo: “Spencer è un vero e proprio tuffo emozionale nell’anima di Lady Diana, chi era e, soprattutto, ciò che ha provato in questo particolare momento di svolta nella sua vita”. E dichiara: “È un'affermazione della somma delle sue parti (riferito al personaggio di Lady D), che inizia dal suo nome di battesimo, Spencer. È la storia dello sforzo straziante che lei impiega per tornare a sé stessa, poiché Diana si sforza sempre di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei”. Il lungometraggio si prospetta come il racconto di una donna che, nonostante le imposizioni reali, non dimentica mai le sue origini, e si sforza sempre per recuperarle.

Stewart racconta anche del duro lavoro di dizione e recitazione. “Si tratta di un accento e di una voce che le persone conoscono” e che quindi non può essere lasciato al caso. Per questo rivela il continuo impegno dedicato allo studio di biografie e dizione, per portare in scena un personaggio il più veritiero possibile.

Dopo il successo ottenuto con il docu-film Jackie (in cui Natalie Portman è la moglie dell’allora Presidente John Fitzgerald Kennedy), Pablo Larraìn saprà sicuramente centrare il segno e donarci un ulteriore autoritratto intimo e profondo di una delle figure reali più particolari del secolo scorso.