Pierfrancesco Favino, ritratto di spalle in un completo grigio, cinge la vita di Angelina Jolie, i capelli raccolti e un paio di grandi occhiali da vista squadrati appoggiati sul viso. La prima immagine dal set di Maria, il biopic di Pablo Larraín sulla cantante lirica Maria Callas, mostra la protagonista e l’attore italiano in una scena girata in un esterno, forse francese. Le riprese del film, ora in corso nonostante lo sciopero degli attori di Hollywood perché legate ad una produzione indipendente, si svolgeranno per otto settimane tra Parigi, la Grecia, Budapest e Milano. Secondo la sinossi, la pellicola racconterà “la tumultuosa, bella e tragica storia della vita della più grande cantante lirica del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta”. Il cast include sia il veterano del cinema e del teatro turco Haluk Bilginer nei panni del magnate greco e grande amore della soprano Aristotele Onassis sia Valeria Golino nel ruolo della sorella di Callas, Yakinthi. Tra le parti non ancora rese note rientrano invece quelle assegnate al giovane talento de Il potere del cane Kodi Smit-McPhee, all’attrice italiana Alba Rohrwacher e allo stesso Favino, che potrebbe interpretare il tenore e cantante lirico Giuseppe Di Stefano, assai noto nel Dopoguerra. L’attore si trova sul set a circa un mese di distanza dalla Mostra del Cinema di Venezia, in occasione della quale aveva espresso la necessità di includere interpreti italiani nelle produzioni internazionali soprattutto per ricoprire parti di personaggi italiani.