4/16 ©Webphoto

Dopo altre pellicole di grande successo, come Viva Zapata! e Giulio Cesare, Marlon Brando nel 1953 recita in Il selvaggio (The Wild One), regia di László Benedek. Brando interpreta Johnny Strabler, Capo di una banda di motociclisti chiamata Banda dei Ribelli Motociclisti ("Black Rebel Motorcycle Club" nell'originale, abbreviato in BRMC)



4 film classici da vedere: gli intramontabili della storia del cinema su Sky Cinema Due