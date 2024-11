Stitches, Angelina Jolie entra nel cast del film di Alice Winocour

La diva di Hollywood tornerà nella Ville Lumière per recitare nel primo film in lingua inglese della regista e sceneggiatrice francese. La pellicola sarà ambientata durante la Paris Fashion Week e parlerà del mondo dell'alta moda parigina. Ne dà notizia in esclusiva il magazine statunitense Variety, che spiega che l'attrice sarà una delle tre protagoniste



Angelina Jolie sarà nel cast del film Stitches, prima pellicola in lingua inglese della regista e sceneggiatrice francese Alice Winocour.

Dopo l'acclamata interpretazione della leggendaria cantante d'opera Maria Callas in Maria di Pablo Larraín, la diva di Hollywood tornerà a Parigi per recitare in questa pellicola, che sarà ambientata durante la Paris Fashion Week, nel mondo dell'alta moda parigina. Ne dà notizia in esclusiva il magazine statunitense Variety, che fa sapere che Jolie interpreterà una regista e che sarà una delle tre protagoniste le cui vite si intrecceranno durante la Fashion Week targata Ville Lumière. “Le riprese inizieranno all'inizio del prossimo anno, con la produzione curata dalla casa di produzione parigina CG Cinema di Charles Gillibert, in collaborazione con Zhang Xin e William Horberg di Closer Media”, scrivono Elsa Keslassy e Marc Malkin nell’articolo uscito nelle scorse ore su Variety.



Winocour e Pathé collaborano ancora Stitches segna una nuova collaborazione tra Alice Winocour e il colosso francese Pathé Films, che distribuirà il film in Francia. In precedenza, la Pathé Films aveva prodotto Paris Memories, un film diretto da Winocour che è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, con Virginie Efira premiata con il César per la sua interpretazione di una sopravvissuta a un brutale attacco terroristico. Il finanziamento di Stitches è stato affrontato dal gruppo UTA Independent Film, che si occuperà anche dei diritti globali e nordamericani, mentre Hanway Films gestirà le vendite internazionali. Charles Gillibert è il produttore di Stitches. Gillibert sta lavorando anche ad altri importanti progetti internazionali, tra cui spiccano il prossimo film di Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother, con Cate Blanchett e Adam Driver, e il debutto alla regia di Kristen Stewart con The Chronology of Water, adattamento del memoir del 2011 di Lidia Yuknavitch.

Approfondimento Maria, il poster e la data di uscita del film con Angelina Jolie

La pellicola sarà girata sia in francese sia in inglese Da quanto riporta in esclusiva il magazine americano Variety, il film sarà girato sia in francese che in inglese. Approfondimento Chi è Akala, il presunto nuovo fidanzato di Angelina Jolie

Angelina Jolie ritorna a Parigi La diva delle dive, Angelina Jolie, è stata recentemente a Parigi per girare Maria, l’acclamata pellicola che reimmagina gli ultimi giorni della celebre cantante d'opera greca negli anni '70. Il film, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, ha ricevuto una standing ovation di otto minuti. Grazie all’interpretazione di Maria Callas, Jolie è tornata in corsa per l'Oscar come miglior attrice dopo 15 anni di assenza dalle nomination. La sua ultima candidatura all’Academy Award risale infatti al 2009 per Changeling di Clint Eastwood, mentre aveva vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2000 per Ragazze interrotte.