Chi è Akala, il presunto nuovo fidanzato di Angelina Jolie

Akala, pseudonimo di Kingslee James McLean Daley, è un rapper, poeta e attivista britannico. Nato a Londra il 1º dicembre 1983 da padre giamaicano e madre scozzese, è fratello della rapper Ms. Dynamite. È vegano e ha all’attivo sei dischi in studio, i seguenti: It's Not a Rumour (2006), Freedom Lasso (2007), Akala – Acoustic Remixes (EP, 2008), DoubleThink (2010), The Thieves Banquet (2013) e Knowledge Is Power II (2015).

Le fonti affermano che la presunta coppia ha creato un legame grazie al loro "amore condiviso per la storia e alla sua vasta conoscenza". Akala, 40 anni, starebbe "istruendo Angelina sul passato coloniale della Gran Bretagna e sulle figure nere più importanti del Paese”, prosegue il report di Page Six, riportando le parole di fonti proprie e anche di fonti del quotidiano inglese Daily Mail. Alcune fonti hanno riferito che Akala ha insegnato molto a Jolie sulla storia dei neri britannici, poiché lei è alla ricerca di nuovi materiali per i suoi film. Pare dunque che il rapper inglese le abbia parlato di figure come Olive Morris e Kelso Cochrane, personaggi per i quali la diva di Hollywood avrebbe dimostrato un profondo interesse.

Fonti discordanti: chi parla di coppia e chi di amici

Ci sono alcune fonti che sostengono che i due si vedano e si frequentino regolarmente. Sono stati avvistati separatamente al London Film Festival giovedì scorso, il 17 ottobre 2024.

Secondo il tabloid Daily Mail, Angelina Jolie si sarebbe interessata anche alla musica della sorella di Akala, ossia la rapper britannica Ms. Dynamite, e questo dopo che il suo presunto fidanzato l'avrebbe presentata alla sua famiglia.

Tuttavia, un’altra fonte ha affermato che non ci sarebbe "nessuna connessione romantica" tra Jolie e il musicista Akala. C’è infatti chi sostiene addirittura che Akala stia frequentando la sua partner d’affari, Chanelle Newman.

Un’altra fonte, invece, ha rivelato che Jolie e Akala avrebbero trascorso del tempo insieme in un hotel di Londra, come riporta Page Six. "Angelina e Akala hanno passato alcune notti insieme in segreto nell'hotel di Londra in cui lei è stata, il Corinthia”, ha riferito una fonte a un altro quotidiano, The Sun. Akala e Jolie, secondo quanto riportato, stanno usando "auto separate ed entrate segrete" per mantenere la loro relazione riservata, ma sembra che la storia tra loro sia "vera".

Oltre all’uscita della scorsa settimana, i due sono stati fotografati insieme al New York Film Festival il 29 settembre 2024, dove Jolie era accompagnata dal figlio Pax, 20 anni. Oltre a Pax, Angelina Jolie è madre di altri cinque figli. Il suo ex marito, come è ben noto, è Brad Pitt, con cui l'attrice ha rotto non certo in armonia: i due, infatti, non sono più una coppia dal 2016, anche se legalmente sono ancora vincolati. Un insider ha infatti rivelato al magazine americano People lo scorso agosto che il divorzio (assai costoso) dell'ex coppia che andava sotto il nome di "Brangelina" sarebbe ancora "in fase di definizione". I loro rapporti sono molto tesi e si vedono giusto in tribunale.