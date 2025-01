Giorgia in concerto, annunciate le date del tour 2025

Musica

Giorgia Todrani, nota come Giorgia, è una famosa cantautrice e produttrice discografica italiana. È nata a Roma nel 1971 ed è una delle stelle più brillanti della musica italiana. La musicista (che nel 2023 ha esordito anche come attrice) affianca Amadeus nella conduzione della seconda serata, che va in onda stasera. All'Ariston festeggerà anche i 30 anni del brano E poi. Scopriamo tante curiosità su questa star della musica nostrana (e non soltanto nostrana: Giorgia infatti, come vedremo tra poco, è famosissima anche al di fuori dei confini italiani)