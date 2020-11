I Maneskin ospiti al secondo Live di X Factor: Vent'anni. VIDEO

La band romana (Måneskin, tutte le foto della band rivelazione di X Factor 2017) che con grinta e talento ha conquistato le classifiche negli ultimi anni, è protagonista, ancora una volta, sul palco del talent show di Sky Uno (LO SPECIALE) che li ha visti "nascere", crescere e riscuotere un successo che tutt'oggi testimonia la bravura e la capacità di evolversi di quattro giovani artisti alla ricerca di sé. Un ritorno a casa il loro, e un ritorno alle scene musicali dopo un'assenza durata due anni. Il brano Vent'anni (QUI IL TESTO) è energia rock allo stato puro, come nel loro stile, e non poteva essere altrimenti. Annuciati da Daniela Collu, si regalano nudi e crudi così come ci hanno da sempre abituati, al di fuori dagli schemi. E a chi domanda loro in che direzione stanno camminando rispondono: "Siamo felici di quello che abbiamo fatto e dell’immaginario che stiamo tirando fuori. Di certo non ci fermiamo qua" (X Factor 2017, finalisti: i momenti più belli dei Maneskin).