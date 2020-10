Maneskin, il testo di "Vent'anni" il nuovo singolo

Il 30 ottobre è il giorno del grande ritorno dei Maneskin (FOTO). Il gruppo ha pubblicato il nuovo singolo “Vent’anni”. Si tratta del primo estratto del nuovo progetto discografico di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. Dopo il grande successo de “Il Ballo della Vita”, il loro album d’esordio doppio disco di platino per le oltre 100 mila copie vendute e le settanta date live, i Maneskin tornano con un messaggio che introduce “Vent’anni”: “Dopo due anni sei spinto a guardarti indietro, a vedere a che punto sei arrivato e se gli errori che hai commesso ti hanno segnato per sempre. A vent’anni si sbaglia e la facilità con cui lo si fa è disarmante. A volte ci siamo ritrovati noi stessi a dubitare della direzione che volevamo prendere, ma non ci siamo mai fermati. La strada che abbiamo preso è sempre stata la più difficile, ma siamo profondamente sicuri che sia quella giusta. Siamo testardi, siamo innamorati, siamo vivi. Siamo tornati per voi, per noi, per tutti quelli che ci hanno sempre creduto ma anche per chi ha sempre dubitato. Siamo tornati e siamo pronti a cambiare le regole del gioco, di nuovo”.

In un’intervista a Sky Tg24, i Maneskin hanno raccontato che “Vent’anni” è nato durante il lockdown e da un giro di chitarra di Thomas: “Poi Damiano ci ha scritto il testo e finito il lockdown abbiamo unito tutti i riff e ha preso vita il brano. In fase di scrittura abbiamo esaminato idee differenti e non ci siamo posti il problema della lunghezza e neanche di un assolo, elemento oggi assai raro”. Nella stessa chiacchierata hanno annunciato tante belle sorprese per i prossimi mesi: “Ci saranno un cambiamento e tante cose fighe”. Per l’immagine di “Vent’anni”, il gruppo si è affidato alla fotografia di Oliviero Toscani che ha ritratto i componenti senza veli con un’immagine che vuole essere un messaggio forte, senza filtri: liberarsi dalle sovrastrutture ed essere autentici, se stessi, senza veli inutili. “Vent’anni” è stata scritta dai Måneskin e prodotta con Fabrizio Ferraguzzo.