L'Urlo dei Maneskin: "Abbiamo vent'anni, vogliamo prenderci il futuro"

L'urlo dei Maneskin ritorna su instagram. La band rivelazione di X Factor 12 (l'edizione 2020 è ogni giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno). Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali, ma non dal lavoro in studio, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi, il frontman Damiano David e il batterista Ethan Torchio rilasciano un video che ricorda L'Urlo di Allen Ginsberg per la sua violenza costruttiva. Sembra che Il ballo della vita, il loro album del 2018, sia sfociato in un oceano di pulsioni, di emozioni, di voglia prendere a spallate il mondo e farlo ruotare nel modo giusto. Ascoltateli nella loro preghiera laica e rivoluzionaria, sembrano titani usciti dalle profondità di un vulcano. Se in questo va letto un assaggio di futuro, beh prepariamoci a essere sferzati da un bel vento di cambiamento! I Maneskin sono tornati.