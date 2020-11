X Factor, la cover dei Little Pieces of Marmelade è Sabotage VIDEO

Il duo rock apre la seconda serata dei Live di XF2020 con un grande classico dei Beastie Boys. Un’esplosione di energia che colpisce i giudici. XF2020 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

Dopo l’eliminazione di Eda Marì, X Factor 2020 (VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR) parte con la prima esibizione della seconda serata dei Live. Ritorna sul palco, dopo l’inedito della scorsa settimana, il duo Little Pieces of Marmelade della squadra di Manuel Agnelli. Per l’occasione è stata scelta “Sabotage” dei Beastie Boys, un grande classico del gruppo rap statunitense. Una canzone che ha subito entusiasmato il duo rock fondato a Macerata nel 2015 e composto da Francesco Antinori (Frankie) e Daniele Ciuffreda (DD). Manuel Agnelli ha spiegato come sia un fan del rap anni 80 e degli stessi Beastie Boys e di come abbia visto nel duo il talento ideale per portare sul palco di X Factor una canzone come “Sabotage”.

X Factor 2020, l'energia dei Little Pieces of Marmelade I Little Pieces of Marmelade non si smentiscono e anche nella seconda serata dei Live di XF2020 propongono un’esibizione energica, fuori dagli schemi classici dei talent. Carica allo stato puro, una comfort zone per il duo crossover. La voce di Daniele si sposa a meraviglia con il sound di “Sabotage”, così come lo stile di Francesco alla chitarra elettrica. Al termine dell’esibizione la band è davvero soddisfatta del risultato e della scelta del loro giudice. Emma apre i giudizi sottolineando come ciò che fanno i Little Pieces of Marmelade è sempre fatto bene ma si aspetta qualcosa in più. Mika è entusiasta “mi fanno dimenticare la gara, energia pura per lasciarsi andare”. Stesso giudizio per Hell Raton che approva la scelta e poi sfida Manuel Agnelli con la speranza di vederli più estremi. Lo stesso giudice non si scompone e accetta la richiesta di Manuelito sottolineando come sia davvero orgoglioso dei due e di quanto abbiano un sound davvero particolare.