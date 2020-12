X Factor, le assegnazioni dei giudici per la finale

A contendersi il titolo di vincitore saranno Casadilego , N.A.I.P. , Blind e i Little Pieces of Marmelade , in diretta su Sky Uno giovedì 10 dicembre alle 21.15, i quattro finalisti di questa 14ma edizione si giocheranno le loro ultime carte, difficile dire chi conquisterà il gradino più alto del podio, il livello è altissimo, i talenti rimasti in gara si sono dimostrati all'altezza delle aspetattive dei loro giudici e sono tutti molto forti. Come ha voluto sottolineare Emma nel corso di Sky TG24 Live In Courmayeur , il primo di una serie di appuntamenti che porta l’informazione di Sky TG24 nelle piazze e nelle città italiane, " auguro la vittoria a tutti quanti, auguro a tutti i concorrenti di trovare la loro strada... ".

le assegnazioni della finale

DUETTI GIUDICI

Little Pieces of Marmelade - Veleno ft. Manuel Agnelli [cover Afterhours]

N.A.I.P. - Lollipop ft. Mika [cover Mika]

Blind - La Fine ft. Emma [cover Tiziano Ferro/Nesli]

Casadilego - Stan ft. Hell Raton [cover Eminem feat. Dido]

BEST OF

Little Pieces of Marmelade - I Am the Walrus [cover Beatles] // Bullet With Butterfly Wings [cover The Smashing Pumpkins] // Gimme All Your Love [cover Alabama Shakes]

N.A.I.P. - Attenti al Loop [inedito] // Amandoti [cover CCCP] // Partecipo [inedito]

Blind - Bambino/Per me è importante [inedito su cover Tiromancino] // Cicatrici [inedito] // Affari Tuoi [inedito]

Casadilego- Kitchen Sink [cover Twenty One Pilots] // xanny [cover Billie Eilish] // A case of you [ cover Joni Mitchell]

MANCHE FINALE

Little Pieces of Marmelade - One cup of Happiness [inedito]

N.A.I.P. - Oh Oh Oh [inedito]

Blind - Cuore Nero [inedito]

Casadilego - Vittoria [inedito]