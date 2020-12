Sky TG24 LIVE IN chiude con Cattelan e i giudici di X Factor

cosa dobbiamo aspettarci in finale?

X Factor 2020, ecco chi sono i 4 finalisti

A pochi giorni dall’attesissima finale che vedrà sfidarsi Blind, Casadilego, i Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P., giovedì 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e Now Tv, in diretta dalla Sky Wifi Arena (VAI ALLO SPECIALE), i protagonisti del talent show più amato del piccolo schermo, si raccontano e ci raccontano questa stra-ordinaria 14ma edizione. La prima domanda del vicedirettore Omar Schillaci è per il capitano che tra parentesi fino a pochi minuti prima del collegamento stava seguendo la partita dell'Inter. "Se dovessi commentare questa stagione di X Factor? Ale non ha dubbi, è stata una "partenza difficile ma poi è stata sopratutto un grande sì, con tante i e con tanti punti esclamativi". Il capitano ammette che il periodo del Covid lo ha segnato, la preoccupazione è stata tanta, non tanto a livello fisico quanto mentale. Ma l'entusiasmo fa parte del suo dna e la grinta lo ha fatto tornare sul palco più carico che mai. "Questa edizione ha un livello altissimo, so che sembra banale dirlo, ma è la verità". Tre cose che dobbiamo aspettarci giovedì prossimo? Un vincitore, tre eliminati e...due ospiti speciali che possiamo già anticipare, i Negramaro e Madame.



Ciascuno dei giudici commenta la propria personale esperienza, e se per i veterani Agnelli (alla sua quarta partecipazione a X Factor Italia) e Mika che torna dopo quattro anni di assenza (è stato protagonista dal 2013 al 2015), è un gran ritorno a casa, per le new entry Emma Marrone e Hell Raton, il talent rappresenta qualcosa di completamente nuovo ed emozionante. Emma non scorderà la sua prima volta e prima di ogni altra cosa ringrazia i suoi colleghi, Cattelan e tutte le persone dietro le quinte che lavorano all'unisono nonostante le complicazioni. Cosa succede se dovesse vincere Blind? "Naturalmente glielo auguro, ma senza retorica, auguro la vittoria a tutti quanti, auguro a tutti i concorrenti di trovare la loro strada...dopodiché vorrei passare il Natale con i miei genitori". Manuelito si porta a casa "una grande crescita", ma se dovesse darsi un voto è un sei politico, "non sono mai contento".. Tra i fantastici quattro c'è complicità e sintonia, ma è anche vero che come sottolinea il capitano "il tempo degli inchini è finito", siamo vicini alla finale e la tensione scatena qualche battibecco. E su questo punto, Manuel Agnelli è chiamato in causa "sì mi avete visto arrabbiato di recente, ma è normale, noi facciamo un grandissimo lavoro, ed emotivamente siamo coinvolti, perdere un po’ il controllo dimostra che noi lì dentro siamo veri”.