Scena Unita, un fondo per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo

Da Fedez a Carlo Verdone, questa la risposta di 70 artisti per supportare in modo diretto e concreto coloro senza i quali la loro arte non potrebbe prendere forma: i lavoratori di un settore messo in grave difficoltà dalla pandemia

“Non è una mia iniziativa, tutti questi artisti non hanno dormito giorno e notte per fare qualcosa che fosse d’aiuto. È fondamentale raccontarla come un atto collettivo, un’opera di coesione”. Con queste parole Fedez racconta il motore di “Scena Unita”, un fondo a sostegno dei lavoratori e di nuove progettualità: 2 milioni di euro raccolti in 2 settimane ed è solo l’inizio…



Un collettivo, un’operazione corale, una catena di salvataggio: perché a far grande un artista, dietro le quinte, ci sono grandi eccellenze. Da Fedez passando per Gianni Morandi, Manuel Agnelli, Achille Lauro, Gianna Nannini: più di 70 big ci mettono la faccia e il denaro, insieme ad aziende profit e no profit, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali. Ed è proprio Gianna, la regina del rock, in collegamento, durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Milano (nel rispetto di tutte le norme anti Covid), a sottolineare come” la musica debba cambiare, la prima cosa è non perdere i professionisti dello spettacolo e non lasciare nessuno indietro”. Le fa eco Morandi, sottolineando che le parole non bastano, "ci voleva un’iniziativa di questo tipo". Non sono da meno Achille Lauro, Shade, Manuel Agnelli, Caccamo, tutti da remoto ma insieme, si dicono convinti e soddisfatti per quello che deve essere un primo passo…



La raccolta prosegue sulla piattaforma ForFunding.it di Intesa Sanpaolo.

LA LISTA DEI 70 ARTISTI

Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Amadeus, Annalisa, Arisa, Baby K, Beba, Bianca Atzei, Boro Boro, Brunori Sas, Calcutta, Caparezza, Cara, Carl Brave, Carlo Verdone, Chiara Galiazzo, Claudio Baglioni, Coez, Colapesce, Cosmo, Dardust, Dargen D’amico, DJ Slait, Elio e le storie Tese, Elisa, Emma Marrone, Ermal Meta, Ernia, Eugenio in via di Gioia, Fabrizio Moro, Federica Abbate, Federica Carta, Fedez, Fiorello, Fred de Palma, Gaia Gozzi, Gemitaiz, Ghali, Gianna Nannini. Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Gio Evan, Giorgio Poi, Giovanni Caccamo, Guglielmo Scilla. Hell Raton, Il Volo, J-ax, Jack The Smoker, Lazza, Leon Faun, Levante. Lo stato sociale, Lorella Boccia, Low Kidd, Madame, Madman, Mahmood. Manuel Agnelli, Mara Sattei, Maria De Filippi, MezzoSangue, Michele Bravi, Michelle Hunziker. Motta, Myss Keta, Nayt, Niccolò Fabi, Nitro, Paolo Bonolis, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Rose Villain, Rovere, Sabrina Ferilli, Senhit, Seryo,Shade. Simona Molinari, Tha Supreme, Tommaso Paradiso, Vasco Brondi, Vegas Jones, Young Miles.