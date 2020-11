X Factor 2020, il ritorno di Fedez è "una bella storia"

Dopo l'ipnotica esibizione dei primi ospiti internazionali (guarda qui la performance di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants), torna, attesissimo sul palco di X Factor, Fedez, cinque volte giudice del talent show di Sky Uno. Il debutto in giuria è stato nel 2014 insieme a Morgan, Mika e Victoria Cabello, eppure sembra ieri. Il rapper e produttore musicale, trent'anni tondi tondi appena compiuti (Buon compleanno Fedez. FOTO), ringrazia per la calda accoglienza, saluta i giudici e dopo aver dato qualche consiglio ai suoi colleghi, in particolare a Mika e Agnelli, ci parla di una iniziativa importante (QUI IL VIDEO).





Sul palco di X Factor non solo ottima musica e intrattenimento ma un messaggio di grande valore umano e sociale, Fedez racconta di "Scena Unita", l'iniziativa promossa da un collettivo di artisti e lavoratori dello spettacolo che insieme a Cesvi e con il contributo di enti privati hanno raccolto un'importante cifra (2 milioni di euro) destinata al sostegno di un settore (sostieni il fondo), quello della musica e dello spettacolo, pesantemente colpito negli ultimi mesi. Un fondo destinato a supportare in modo diretto e concreto quei lavoratori senza i quali la loro arte non può prendere forma.