Chiara Ferragni diventa la Madonna del presepe a Pontedera: è polemica

Le polemiche a Pontedera e la risposta dell’artista

L’immagine di Chiara Ferragni nel presepe di Pontedera non è piaciuta a tutti: sono diversi, tra cittadini ed esponenti politici dello stesso Comune, a considerare blasfemo e irriguardoso questo accostamento. Tuttavia, l’artista dell’opera, come riporta il Corriere della Sera che riprende una sua intervista al sito quinewsvaldera, si difende e giustifica la sua scelta: “Vuole essere un messaggio di positività. La Ferragni sta avendo molta visibilità come influencer e si occupa di arte, pochi mesi fa è stata testimonial degli Uffizi, ma è anche sensibile insieme a Fedez per quanto riguarda la pandemia e il premier Conte l’ha incaricata di ricordare ai giovani quanto sia importante l’uso della mascherina” Poi elogia ulteriormente la blogger e imprenditrice: “È una donna intelligente che usa la sua popolarità per mandare messaggi positivi, per questo l’ho raffigurata nel ruolo della Madonna”, ha aggiunto.