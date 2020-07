Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze: visita con il direttore

Gli Uffizi tutti per lei, ossia per Chiara Ferragni che ieri sera ha potuto godersi un tour mozzafiato tra le opere d’arte della celebre galleria di Firenze dopo un servizio fotografico di cui è stata protagonista.

A farle da guida, il direttore stesso: Eike Schmidt ha accompagnato l’influencer in un viaggio nell’arte rinascimentale più celebre del mondo, quella firmata Botticelli (e non solo).



La Ferragni è rimasta incantata dai capolavori dell’artista fiorentino per cui siamo famosi in tutto il mondo. Da Le storie di Giuditta a L'adorazione dei Magi con l’autoritratto del pittore, ha ammirato tutte le opere che hanno fatto di Botticelli il nome numero uno del made in Italy...

Ovviamente non sono mancate all’appello Nascita di Venere e La Primavera, le due superstar della pittura.

E la Galleria degli Uffizi ha poi paragonato l’imprenditrice digitale sul proprio profilo ufficiale di Instagram proprio a Venere, definendola una sorta di divinità contemporanea nell'era dei social, divisa fra feroci detrattori e impavidi sostenitori.