Chiara Ferragni mostra il pancione nudo: "Ora finalmente si vede"

Chiara Ferragni, il pancione cresce

approfondimento

Chiamata di Conte ai Ferragnez, anche Chiara Ferragni pubblica video

“18 settimane e finalmente si vede” ha scritto Chiara a corredo dell'immagine. In realtà per molti follower il pancino dell'influencer è ancora molto piccolo: “Hai comunque sempre meno pancia di me dopo aver mangiato da mia nonna” ha commentato ironicamente un utente. “Io dopo aver mangiato un'insalata” ha scherzato un altro follower. Non sono mancate le critiche di chi ha ritenuto lo scatto troppo sexy per una mamma, come se la maternità togliesse ad una donna la sua femminilità. Già in passato Chiara aveva replicato a tono a questi haters, confermando come si possa essere sensuali e materne al tempo stesso.

Chiara Ferragni e Fedez genitori bis

Chiara e Fedez aspettano una bambina, come annunciato dal primogenito, Leone, in un video pubblicato su Instagram. Lei e Fedez hanno scoperto di aspettare un secondo figlio il 23 luglio scorso, mentre si trovavano a Lecce per la sfilata di Dior. Il parto è previsto a marzo 2021. Anche Leone è nato a marzo, il 19, a Los Angeles. In questo caso, molto probabilmente, la secondogenita nascerà invece a Milano visto che la villa californiana di Chiara è stata messa in vendita. L'annuncio della seconda gravidanza è arrivato il primo ottobre, con la foto di Leone con in mano l'ecografia. In realtà la lieta notizia circolava già da tempo in maniera non ufficiale. Tra gli indizi più importanti, la rinuncia di Chiara alla settimana della moda di Milano: una scelta presa dall'influencer per tutelarsi dal rischio contagi da Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), come spiegato da lei stessa sui social.