X Factor 2020, cosa è successo ieri sera al quinto Live. VIDEO

Eliminati Melancholia e Cmqmartina. Ospiti Ernia e Gué Pequeno che presentano la loro nuova collaborazione. Mydrama, N.A.I.P, Little Pieces of Marmelade, Casadilego e Blind sono in semifinale. Appuntamento giovedì 3 dicembre alle 21.15 su Sky Uno

I concorrenti di X Factor 14 rimangono in cinque a contendersi la finale dopo l'esclusione dei Melancholia e di Cmqmartina (X Factor, i Melancholia e Cmqmartina dicono addio alla gara). Le squadre di Manuel Agnelli e Hell Raton, rispettivamente Gruppi e Under Donne, perdono un componente (IL LIVEBLOG). Alessandro Cattelan accoglie gli ospiti della serata, Ernia e Gué Pequeno, sul palco della Sky Wifi Arena con un'inedita collaborazione (X Factor, Gué Pequeno ed Ernia in un mash up da urlo). Tema dell’opening del quinto Live (LO SPECIALE) è l’empowerment femminile, con un’orchestra in rosa composta da 20 archi e le donne di X Factor Italia protagoniste, da Emma alle concorrenti passando per il backstage.

X Factor 2020: inizia la gara (con orchestra) Il rock incontra gli archi: accompagnati dai rispettivi producer e dall'orchestra di archi i Little Pieces of Marmelade cantano “I am the walrus” dei Beatles, un'esibizione ben riuscita che secondo Emma rispetta l'originale, anche se "la performance vocale non è emozionalmente all'altezza dell'arrangiamento", a detta di Mika. Cmqmartina con “La prima cosa bella” di Nicola di Bari (X Factor, la cover di Cmqmartina è “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari. VIDEO) non soddisfa Manuel Agnelli, che non trova nella performance alcun "elemento innovativo", mentre Blind appare perfettamente a fuoco con "Tremo", la sua versione di "In the End" dei Linkin park che conquista persino uno scettico Hell Raton. Intanto N.A.I.P. si fa "molleggiato" con "Storia d'Amore" di Adriano Celentano (X Factor, la cover di N.A.I.P. è Storia d’amore di Adriano Celentano): Manuel Agnelli lo trova troppo teatrale, Hell Raton "magnifico". E ancora, Emma si emoziona di fronte a “Piccola Anima” di Ermal Meta e Elisa interpretata da Mydrama, mentre i "devastanti" e "travolgenti" Melancholia scomodano Bjork e la sua "Hunter" (X Factor, la cover dei Melancholia è “Hunter” di Bjork. VIDEO). Chiude la prima manche la delicatezza di Casadilego che emerge anche in un pezzo pop come "Dance Monkey" della cantante australiana Tones and I.

Melancholia eliminati da X Factor 2020 La gara si fa dura e il quinto Live vede l'eliminazione di uno dei gruppi considerati più innovativi di questa edizione del talent show. La band di Rovigo è la meno votata della prima manche di gara e va al ballottaggio contro N.A.I.P., il meno stremmato della settimana. La giuria è chiamata a decidere chi salvare ma si rimette al giudizio del pubblico chiamando il TILT: la band deve abbandonare il talent show ad un passo dalla semifinale (X Factor, i Melancholia dicono addio alla gara).

Ernia e Gué Pequeno ospiti a X Factor 2020 Doppietta di rapper sul palco della Sky Wifi Arena. Ernia e Gué Pequeno sono fra i nomi più in voga del rap italiano, con due hit tormentone che hanno dominato le classifiche dell’estate. A X Factor 14 cantano le loro con "Superclassico" e "Chico" e presentano una collaborazione inedita (X Factor, Gué Pequeno ed Ernia in un mash up da urlo).

X Factor 14, la seconda manche Cmqmartina rispolvera l'inedito presentato alle Audition e canta una versione remixata di "Lasciami Andare!” che non entusiasma Emma, mentre a deludere Mika è la cover di “Crudelia” di Marracash proposta da Mydrama: "Il mio cuore non si è infiammato". Blind con l'inedito “Affari tuoi” scalda lo studio (e Hell Raton, che lo considera "un piccolo showman"), intanto Manuel Agnelli rimane affascinato da "Yesterday" dei Beatles (X Factor, la cover di Casadilego è Yesterday dei Beatles. VIDEO) proposta voce e pianoforte da Casadilego ("Quando c'è un pezzo gigantesco si vede che sei un'interprete gigantesca, spacchi"), mentre "Digital Cramps" dei LPOM, inedito, colpisce dritto nel segno. Conclude la manche N.A.I.P., poco prima scampato all'eliminazione vincendo il ballottaggio contro i Melancholia: Michelangelo canta il brano originale “Partecipo”, un'interpretazione che unisce "futuro, innovazione, azzardo, coraggio".



X Factor 2020, eliminata Cmqmartina Il ballottaggio si gioca in casa per le Under Donne, con Cmqmartina e Mydrama a contendersi il posto in semifinale. E' un momento difficile per Hell Raton, che per la prima volta affronta l'eliminazione di un componente della sua squadra: la giuria sceglie di salvare Mydrama (ed è proprio il giudice delle Under Donne l'ago della bilancia), interrompendo il sogno artistico di Cmqmartina all'interno di X Factor Italia (X Factor, i Melancholia e Cmqmartina dicono addio alla gara).