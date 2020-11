X Factor, Cmqmartina canta “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari

Hell Raton ha scelto di assegnare a Cmqmartina “La prima cosa bella”, di Nicola Di Bari. Un brano importante molto per lei. XF2020 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

Cmqmartina ha cantato con grande emozione “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari in questo quinto live di X Factor 2020 (VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR). Hell Raton ha spiegato l’importanza di questo brano per la sua giovane artista, che ne ha una frase tatuata sul corpo: “I prati sono in fiore, profumi anche tu”. È stata la seconda concorrente a mettere piede sul palco, dopo i Little Pieces of Marmelade. Voce e piano e ad affiancarla l’orchestra, per una performance che ha esaltato il pubblico in studio.

X Factor 2020, l’emozione di Cmqmartina approfondimento X Factor 2020, il quinto Live: ospiti Ernia e Gué Pequeno. DIRETTA Hell Raton ha deciso di assegnare “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari a Cmqmartina. La giovane cantante ha puntato tutto sull’emozione, essendo molto legata a questo brano. Un’esibizione importante, considerando come in questo quinto live di X Factor 2020 ci saranno due eliminazioni. Una proprio al termine della prima manche. Il primo giudizio è quello di Manuel Agnelli, che fa fatica a individuare la componente originale nell’esibizione di Cmqmartina: “Credo si tratti di un’occasione persa, che ha sprecato la presenza dell’orchestra. La sua è stata una versione super tradizionale. Difficile capire tu chi sia in realtà”. La sua è una voce fuori dal coro, considerando i complimenti di Emma Marrone e Mika. Lei ci tiene a sottolineare d’aver percepito tutta la sua emotività. Mika sottolinea come l’esibizione sia stata tradizionale ma, al tempo stesso, sia stata emozione pura: “Da ora in poi voglio, ovviamente, rivederti spaccare tutto”. Hell Raton, il giudice di Cmqmartina, ha parlato per ultimo, come di consueto. Non ha compreso le critiche di Manuel Agnelli, spiegando come la giovane cantante sia tante cose insieme. Ci piace sperimentare.