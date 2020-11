X Factor, Gué Pequeno ed Ernia in un mash up da urlo

Il quinto Live di questa stra-ordinaria quattordicesima edizione di X Factor (SEGUI CON NOI LA DIRETTA) ci porta a un passo dalla semifinale (in onda giovedì prossimo in diretta su Sky Uno alle 21.15) e a conoscere sempre più da vicino gli ospiti speciali che puntata dopo puntata ci regalano momenti di intensa emozione e allentano, ammesso e non concesso che si possa "allentare", la tensione dei concorrenti. Gué Pequeno, al secolo Cosimo Fini e Matteo Professione in arte Ernia ed ex membro dei Troupe d’Elite (con Ghali), salutano calorosamente la platea di XF2020 e danno tempo al pubblico a casa di continuare a votare i concorrenti reduci dalla prima manche. Dopo un travolgente mash up delle loro hit, ci raccontano del loro progetto in comune e di una collaborazione inedita.