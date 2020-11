Le migliori canzoni di Gué Pequeno

Da “Chico” a "Bling Bling (oro)", sono tanti i successi realizzati dal co-fondatore dei Club Dogo: ecco alcuni dei più famosi della sua discografia

Guè Pequeno, pseudonimo di Cosimo Fini, è un rapper milanese considerato da molti artisti del suo genere una sorta di capostipite musicale italiano. Precedentemente noto anche come Il Guercio o Lucky Luciano, da diversi anni ha intrapreso la carriera da solista, conoscendo un rapido successo di pubblico. I suoi primi passi sono però stati mossi in due gruppi storici della scena rap milanese: le Sacre Scuole, formato con Dargen D'Amico e Jake La Furia; e i Club Dogo, con lo stesso Jake e Don Joe. Classe 1980, disco di platino nel 2014 con "Bravo ragazzo", nel 2020 ha colto tutti di sorpresa facendo uscire il suo settimo album in studio: "Mr. Fini". Ecco i cinque brani più importanti e amati della sua discografia. Bling Bling (oro) Tra le hit più amate dell'album "Sinatra" spicca Bling Bling (Oro). Il brano è stato prodotto con Big Fish e Rhade ed è impreziosito dal campionamento di "Oro", una delle canzoni più famose del cantante Mango. Interrogato sul motivo dell'inserimento di questo sample, il rapper ha spiegato su Rockol: "Mango è uno dei miei artisti pop preferiti. [...] Nella nostra crew balenava da tempo l'idea di riprendere quel pezzo. Pensavamo che non volessero autorizzarlo. Il testo è un po' ignorantello e per l'approvazione del sample deve essere visionato". "Sinatra" è il quinto disco inciso da Gue Pequeno. Realizzato con la supervisione del produttore Charlie Charles celebra il successo raggiunto dal rapper. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'artista aveva motivato la scelta del nome: "Sono il Sinatra del rap italiano", un'affermazione che aveva fatto discutere, ma che testimonia una delle cifre stilistiche della scena hip pop dell'ultimo decennio: una sicurezza e confidenza che sfocia quasi nell'arroganza.

Chico "Chico" è il secondo singolo estratto da "Mr. Fini", album uscito nel 2020. Il brano accoglie sfumature di latin urban, che accompagnano un testo incentrato su un protagonista che non teme le difficoltà della vita. Nemici, delusioni e falsità sono il suo pane quotidiano. In "Chico", Guè Pequeno collabora con l'amico Luché e Rose Villain, giovane cantautrice italiana, che da anni vive a New York.

Lamborghini Tratto dal quarto album in studio dell'ex del Club Dogo, "Gentleman", "Lamborghini" accoglie la partecipazione del rapper italiano Sfera Ebbasta. Ne è stata fatta anche una versione remixata con Elettra Lamborghini. Questa apparizione ha in qualche modo attirato la curiosità della nipote del celebre Ferruccio, portandola verso il mondo della musica. I versi di "Lamborghini" sono testosteronici: auto, soldi, donne, alcune delle tematiche ricorrenti nell'intera discografia del rapper milanese.



Vero "Vero" è una canzone a cui l'artista tiene molto, anche se dà il titolo al disco che ha venduto di meno. In un'intervista a Vice ha dichiarato: "Era un anno particolarissimo perché a livello di certificazioni era a cavallo tra prima e dopo, c'era lo streaming però ancora non contava del tutto, dovevi vendere il fisico però non era tutto, stava nascendo la nuova wave però ancora non c'era del tutto… È un disco che ho fatto venendo da Bravo Ragazzo e, anche se praticamente avevo finito i soldi [ride], mi sentivo veramente caldo". Nel brano il rapper denuncia l'essere circondato solo dal falso. Prodotta da Lazy Ants, "Vero" sfrutta sonorità più pop per arrivare a un pubblico più ampio possibile.