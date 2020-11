X Factor 2020, Gué Pequeno ed Ernia sono gli ospiti del quinto Live

Dopo un quarto Live intenso e ricco di emozioni, che ha visto il ritorno a casa del capitano Alessandro Cattelan ( Guarda qui il VIDEO ), eccoci giunti alla quinta puntata in diretta dalla Sky Wifi Arena ( VAI ALLO SPECIALE ) che come la precedente vedrà una doppia eliminazione. E una manche con l'orchestra composta da 20 archi, un ensemble di musicisti tutte donne. Tema del quinto live è l’empowerment femminile. X Factor e AXA Italia, Main Partner di questa edizione, colgono l’occasione per parlare alle nuove generazioni di questo tema, che sta a cuore ad entrambi. La puntata si aprirà infatti con una clip speciale basata proprio su questo argomento. Venendo alla sfida canora invece, come ha già sottolineato Cattelan, tra i giudici "il tempo degli inchini è finito", la competizione si fa sempre più dura, la finale si avvicina e ognuno, come è giusto che sia, lotta per la sua squadra ( X Factor 2020, nel quarto Live eliminati Blue Phelix e Vergo. RIVEDI LA PUNTATA ).

gli ospiti del quinto live di xf2020

approfondimento

X Factor, le assegnazioni dei giudici per il quinto Live

Dopo aver visto salire sul palco del quarto Live di X Factor, Elodie e Carl Brave, in un duetto straordinario (X Factor, Elodie e Carl Brave duettano sulle note di "Parli Parli”), domani sera è il turno di altri due artisti d'eccezione, stiamo parlando di Gué Pequeno ed Ernia, due assi del rap italiano. Entrambi milanesi, il primo è il Re indiscusso, l’altro il Duca. I loro rispettivi dischi sono tra gli album più venduti dell’anno, moltissimi i dischi di platino totalizzati tra album e singoli. Hanno dominato le classifiche di quest’estate con Superclassico e Chico. Sono insieme sul palco di X FACTOR per lanciare una collaborazione inedita che ci ricorda di quanti giorni è fatta una settimana. Non ci resta che sintonizzarci, domani sera, giovedì 26 novembre su Sky Uno.



I Live Show di X Factor 2020 sono in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8.



Tutti i giorni alle 19.35 su Sky Uno e NOW TV l’appuntamento è con X FACTOR DAILY: il racconto degli eventi che scandiscono la vita dei ragazzi tra un giovedì e l'altro. Le loro storie saranno al centro di tutto, sfruttando sempre più i contenuti prodotti attraverso i loro smartphone. X FACTOR WEEKLY è invece on air sempre il sabato alle 19.00.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale.