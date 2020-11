X Factor, le assegnazioni dei giudici per il quinto Live

Ci avviciniamo al quinto Live di XF2020 ( VAI ALLO SPECIALE ). La scorsa settimana abbiamo visto uscire di scena Blue Phelix e Vergo . In attesa della nuova puntata dalla Sky Wifi Arena, in programma giovedì 26 novembre alle 21.15 su Sky Uno , scopriamo quali sono i brani scelti dai giudici e dai talenti che ascolteremo.

MANCHE 1

approfondimento

Le foto del quarto Live di X Factor 2020



Little Pieces of Marmelade - I am the walrus [The Beatles]

Melancholia - Hunter [Bjork]

N.A.I.P.- Storia d'Amore [Adriano Celentano]

Blind - Tremo [Linking Park - base In the End su testo riscritto]

Casadilego - Dance Monkey [Tones and I]

Cmqmartina - La prima cosa bella [Nicola di Bari]

Mydrama - Piccola Anima [Ermal Meta feat. Elisa]