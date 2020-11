X Factor 2020, cosa è successo ieri sera al quarto Live. VIDEO

Blue Phelix e Vergo abbandonano (X Factor, Blue Phelix e Vergo dicono addio alla gara) il talent show di Sky (IL LIVEBLOG) : il cantante degli Under Uomini e l’artista degli Over vedono svanire il sogno di giungere alla finale di X Factor 14 (GUARDA LO SPECIALE) . Le squadre di Emma e Mika si ritrovano così con un solo concorrente fra i sette ancora in gara (tre per Hell Raton e due per Manuel Agnelli).

Le cover della seconda manche

Per gli otto concorrenti in gara è il momento di dare spazio all’interpretazione. Mydrama ci prova con "Notti" di Sfera Ebbasta, una scelta che secondo Manuel Agnelli non è azzeccata: “Hai le qualità per stare su questo palco ma voglio sentirti su qualcosa di tuo, con la tua personalità”. Perfettamente centrata è la performance di N.A.I.P. per Hell Raton: il cantante degli Over propone "Amandoti" di CCCP Fedeli alla linea e "fa centro con l'emozione" (X Factor, la cover di N.A.I.P. è “Amandoti” dei CCCP. VIDEO). Intanto Mika elogia il modo in cui la band dei Melancholia (X Factor, la cover dei Melancholia è Sweet Dreams degli Eurythmics. VIDEO) dimostra di saper fare gruppo interpretando una personalissima versione di "Sweet Dreams (Are made of this)" degli Eurythmics ("Adoro i Melancholia, funzionano. Fabio e FiIlippo sono una parte importante, si sente nel sound"), mentre la proposta di Blind che rimette mano a "Per me è importante" dei Tiromancino lascia qualche perplessità fra i giurati (X Factor, la cover di Blind è “Per me è importante” dei Tiromancino. VIDEO), fino alla chiosa di Manuel Agnelli: "Sei stato veramente coraggioso, mi sei piaciuto moltissimo".