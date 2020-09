Elodie, la foto in vacanza con Marracash su Instagram

Elodie e la storia con Marracash

Recentemente la cantante di “Guaranà” ha raccontato come in passato abbia vissuto delle relazioni difficili e come alcuni dei suoi ex fossero gelosi del suo successo. “Io discuto sempre, lo facevo anche con i miei ex fidanzati. È capitato che soffrissero la mia determinazione, il mio avere degli obiettivi, il fatto che guadagnavo più di loro. Come è possibile? Il mio successo non deve ledere la tua autostima, questo è un grave retaggio culturale. E le ragazze che verranno dopo non dovranno avere questo problema”. Elodie e Marracash si sono conosciuti lo scorso anno sul set del videoclip “Margarita”. A fine settembre del 2019 fu proprio l'artista romana a confermare la relazione, con un'intervista a “Domenica In”. "Si, è il mio compagno e lo stimo molto" dichiarò a Mara Venier. “All’inizio Fabio (questo il vero nome di Marracash, ndr) non mi era simpatico, avevo dei pregiudizi nei suoi confronti” ha raccontato poco dopo a “Vieni da me”. “Poi appena l’ho conosciuto ho cambiato immediatamente idea. Oggi siamo felici. Figli? È un discorso complesso. Non mi sento ancora pronta per fare la mamma, mi sento ancora troppo piccola”, ha ammesso Elodie. Al momento quindi i figli possono attendere, ma anche la convivenza, come ha rivelato la cantante in una recente intervista al Messaggero: “A casa di Fabio abbiamo sperimentato per la prima volta la convivenza – ha raccontato Elodie - però non viviamo insieme: sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. Ed è lo stesso anche per lui”. I due hanno vissuto insieme a Milano durante la quarantena, ma finito il lockdown ognuno è tornato a casa propria. “Lui è come me – ha detto Elodie - finito il lockdown ho fatto le valigie. Cerco solidità, ma non per forza una famiglia”.